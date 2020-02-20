Украинский политолог Молчанов указал на провал внешней политики Зеленского

Киев, 20 февраля. Украинский политолог Кирилл Молчанов объяснил, почему президент Украины Владимир Зеленский полностью проваливает вопросы внешней политики.

По словам эксперта, саммит в «нормандском формате», намеченный на весну 2020 года, станет для Зеленского «определяющим», поскольку Украина должна будет представить детальный план действий по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Второй раз просто приехать, послушать западных партнеров и сказать, что мы не согласны — этого никто не допустит. Будут требовать от Зеленского конкретных действий. Например, законопроектов по выборам, амнистии и особому статусу», — сказал Молчанов.

Политолог указал, что украинский президент «не контролирует» ситуацию на линии разграничения в Донбассе, а эффективность работы министерства иностранных дел Украины «очень низка».

«Пристайко не проявил себя как полноценный дипломат. Он не говорит глупостей, как Климкин, но какой-то проактивной позиции. Если не брать фактор Донбасса, то политика по линиям Киев — Брюссель и Киев — Вашингтон полностью провалена», — отметил эксперт.

Молчанов напомнил, что визит Зеленского в Италию не запомнился ничем, кроме призывов освободить осужденного «ветерана АТО» Виталия Маркина и встречи с Папой Римским Франциском. Для привлечения инвестиций на Украину «не было сделано ничего», подытожил политолог.