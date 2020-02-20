Стивен Кинг за $1 продал украинскому студенту право на экранизацию рассказа

Нью-Йорк, 20 февраля. Американский писатель и классик хоррора Стивен Кинг передал 19-летнему студенту из Украины Валентину Лавренюку права на экранизацию своего рассказа «Велотренажер» за символический 1 доллар, сообщает издание Yabl.

Передача прав прошла в рамках программы Dollar Baby. Согласно ее условиям, писатели делятся правами на экранизацию своих книг со студентами-кинематографистами. Молодые люди покупают права за доллар, и получают возможность снять кино по определенному произведению.

«Мне нравится, что у меня есть возможность протянуть руку помощи новичкам — так же, как когда-то протянули мне», — прокомментировал передачу прав Стивен Кинг.

В произведении «Велотренажер» речь идет о художнике Ричарде Сифкице, решившего похудеть. Он начал заниматься спортом в подвале своего дома, но чем упорнее он тренировался, тем более необычные видения стали его преследовать.

Валентин Лавренюк, студент из Винницы, получил право снять короткометражный фильм до конца 2020 года. Согласно условиям программы, кино нельзя размещать в Интернете или транслировать по ТВ. В широкий прокат фильм сможет выйти лишь после согласования с автором произведения.

Ранее Стивен Кинг таким же образом продал права на экранизацию рассказа «Женщина в палате» 16-летней Диане Костыриной из Томска. Как рассказывает школьница, она получила одобрительный ответ буквально через сутки после того, как отправила заявку и портфолио. Как уточняет молодой режиссер, в условиях контракта прописано, что должна быть снята короткометражная лента до 40 минут.