Депутат Рады Рахманин призвал готовиться к «полномасштабному наступлению РФ на Украину»

Киев, 20 февраля. Депутат Верховной рады от партии «Голос» Сергей Рахманин объявил, что Россия «готовится к наступлению» на Украину.

По словам депутата, Россия постоянно наращивает военную мощь, активно перевооружается и увеличивает количество боеспособных подразделений. Парламентарий уверен, что все это делается ради агрессии, направленной в сторону Украины.

«Россия постоянно расширяет границы дозволенного. Вполне возможно, что если все будет происходить так, как происходит, Россия может прибегнуть к прямой агрессии», — сказал Рахманин.

Он уточнил, что Украина «еще может спастись», но это зависит от «множества факторов», в числе которых — боеспособность ВСУ.

«Будет ли это происходить, зависит от огромного количества факторов, не последний из которых — реакция Украины, усиление обороноспособности, дипломатическая работа. Украине нужно озаботиться численностью и качеством своих вооруженных сил», — отметил парламентарий.

Рахманин сообщил также о некой «концентрации воинских подразделений и соединений», которая якобы фиксируется в непосредственной близости от украинско-российской границы. Поддаваясь панике, депутат назвал ситуацию «подготовкой к прямой агрессии».

«Определенное количество мероприятий, к которым они прибегают, попадают под подготовку к прямой агрессии. То есть это вполне реальная угроза», — подытожил депутат.

Напомним, Москва неоднократно указывала, что заинтересована в скорейшем урегулировании внутрииукраинского конфликта, стороной которого Россия не является, мирным политическим путем.