Отказавшийся худеть сын Сафронова высказался о дискриминации полных людей в рекламе

Москва, 20 февраля. Сын известного художника Никаса Сафронова пианист Лука Сафронов-Затравкин пообещал провести социальную акцию против дискриминации людей с избыточным весом.

Сын художника негативно относится к попыткам рекламодателей оскорбить людей с избыточным весом. В ответ на это молодой человек намерен организовать акцию против дискриминации полных людей, над сценарием которой, он работает в данный момент.

«Какая разница — полный или худой, черный или белый, мужчина или женщина? Мы живем в современном прогрессивном обществе, где все люди должны быть равны, дружелюбны, и должны не нарушать правила общежития, не чинить никому помех в жизни», — заявил Лука Сафронов-Затравкин.

По его словам, если кто-то собирается кого-то ущемлять, то он готов с этим бороться.

В качестве примера проявления дискриминации, пианист привел снимок плаката кондитерского конкурса в Санкт-Петербурге. В объявлении говорилось, что вход на дегустацию тортов составляет 500 рублей, а для людей весом больше 100 кг — 750 рублей. Сообщается, что неравнодушные горожане уже подали жалобу в УФАС.

Сафронов-Затравкин считает, что данная акция могла быть спланированной ради «черного PR» — организаторы и написавшие жалобу возможно работали в связке.

По словам музыканта, шоколад и торты — это положительные эмоции с детства, а в случае с этим плакатом — грязь и мерзость.

«Недопустимо смешивать приятные ассоциативные восприятия детей с грязью лишь бы продать свой товар. Это, конечно, нарушение морально-этических норм», — заявил сын Никаса Сафронова.

Ранее Лука Сафронов-Затравкин заявил, что не собирается худеть, потому что стройная фигура делала его несчастливым в юности. Сын известного российского художника Никаса Сафронова страдал от всевозможных ограничений.