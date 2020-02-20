Сына Стаса Намина избили и ограбили в Москве

Москва, 20 февраля. Сын музыканта Стаса Намина Роман Микоян сообщил о том, что его избили и ограбили в Москве.

По словам 34-летнего мужчины, инцидент произошел 1 февраля на улице Воздвиженка около пяти часов утра. Неизвестный напал на него, нанес несколько ударов и отобрал смартфон стоимостью 10 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы. Как пишет «Пятый канал», полицейским удалось найти подозреваемого. 17 февраля в Москве был задержан предполагаемый грабитель. Молодой человек 1999 года рождения был отпущен под подписку о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Роман Микоян — пасынок Стаса Намина, правнук государственного деятеля времен СССР Анастаса Микояна.