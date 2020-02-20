Появились первые жертвы эпидемии коронавируса на борту Diamond Princess

Токио, 20 февраля. Два пассажира круизного лайнера Diamond Princess, у которых был диагностирован коронавирус, скончались, сообщает общественное телевидение Японии.

Сообщается, что умерли мужчина и женщина в возрасте старше 80 лет. Гражданство жертв вируса не уточняется.

Напомним, что круизный лайнер Diamond Princess был поставлен на карантин вблизи японского порта Йокогама из-за обнаружения на нем пассажиров с коронавирусом. В результате коронавирус передался более 600 пассажирам корабля.

Ранее сообщалось, что находящиеся на борту лайнера супруги из Иркутска были госпитализированы с коронавирусом. В итоге вирус COVID-2019 подтвердился только у супруга.

По последним данным, число погибших от коронавируса превысило 2 тыс. человек.