ВОЗ определила инкубационный период нового коронавируса

Женева, 20 февраля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что инкубационный период при заражении коронавирусом нового типа составляет в среднем пять-шесть дней.

ВОЗ ссылается на проведенные в разных странах исследования, анализ данных статистики и результаты математического моделирования.

«Согласно предварительным оценкам, средний инкубационный период составляет пять-шесть дней, вместе с тем он может длиться от нуля до 14 дней», — говорится в сообщении организации.

Коэффициент летальности, приведенный ВОЗ со ссылкой на Китайский центр профилактики и контроля заболеваний, составляет 2,3%. Это показатель рассчитывается путем деления общего количества смертей на число подтвержденных случаев заражения на определенную дату.

Специалисты отмечают, что коэффициент летальности за пределами Китая ниже, чем на территории КНР, но указывают, что «пока рано делать заключения» в том, действительно ли уровень смертности в разных странах отличается, поскольку нет окончательных сведений о числе заболевших и умерших вне этой страны.

Первые сообщения о пневмонии, вызванной неизвестным ранее типом коронавируса, появились в декабре прошлого года. Позже ВОЗ объявила чрезвычайную ситуацию международного масштаба из-за эпидемии, вызванной новым коронавирусом. На сегодняшний день известно более чем о 75 тысячах случаев заражения по всему миру. От осложнений умерли 2 126 человек, вылечились от коронавируса 16 312 пациентов.