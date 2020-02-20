ФАН публикует фото с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Магадан, 20 февраля. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались снимки с места жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.

Напомним, что 20 февраля на магаданском аэродроме самолет Ан-2 после взлета совершил жесткую посадку.

На борту находилось 14 человек. Жертв нет. Отмечается, что все сумели самостоятельно эвакуироваться из самолета. 7 человек получили различные травмы.

Согласно предварительным данным, причиной инцидента могла стать ошибка пилота при взлете.

Сообщается, что транспортная прокуратура уже инициировала проверку по факту происшествия.

«Магаданский транспортный прокурор вылетал на место происшествия. Причины падения пока устанавливаются», — заявила старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Нордавиа», следующий рейсом Новосибирск — Москва, экстренно сел в Тюмени из-за инсульта у пассажира.