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ФАН публикует фото с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

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ФАН публикует фото с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Магадан, 20 февраля. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались снимки с места жесткой посадки самолета Ан-2 в Магадане.

ФАН публикует фото с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Напомним, что 20 февраля на магаданском аэродроме самолет Ан-2 после взлета совершил жесткую посадку.

ФАН публикует фото с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

На борту находилось 14 человек. Жертв нет. Отмечается, что все сумели самостоятельно эвакуироваться из самолета. 7 человек получили различные травмы.

ФАН публикует фото с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Согласно предварительным данным, причиной инцидента могла стать ошибка пилота при взлете.

ФАН публикует фото с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Сообщается, что транспортная прокуратура уже инициировала проверку по факту происшествия.

ФАН публикует фото с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

«Магаданский транспортный прокурор вылетал на место происшествия. Причины падения пока устанавливаются», — заявила старший помощник дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

ФАН публикует фото с места жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Нордавиа», следующий рейсом Новосибирск — Москва, экстренно сел в Тюмени из-за инсульта у пассажира.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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