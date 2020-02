Телеведущая Андреева раскроет секрет своей «вечной молодости»

В этом году я ни разу не надела шубу(да и вообще перестала их покупать),только куртки и вместо шапки наушники из «чебурашки».Климат меняется и вместе с ним меняется уход за кожей -в новых условиях -новые подходы.Вы часто спрашиваете-как я ухаживаю за кожей . И мне предложили ответить на эти вопросы на сайте.Вот ,еду на съёмку.Все расскажу,покажу, адресок черкану ????Следите за моей лентой и узнаете все секреты. #анонс #секретыкрасоты #девочки #девочкитакиедевочки #фото #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет

