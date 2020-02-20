Телеведущая Андреева раскроет секрет своей «вечной молодости»

Москва, 20 февраля. Ведущая программы «Время» на Первом канале 58-летняя Екатерина Андреева пообещала раскрыть секрет вечной молодости.
Бессменная ведущая программы «Время» — пример для подражания. Все отмечает ее идеальную кожу и фигуру. На фотографиях с дочерью Андреева выглядит как ее старшая сестра. Многие поклонники мечтают узнать ее секрет «вечной молодости».
Услышав просьбы подписчиков, телеведущая разместила в Instagram запись, в которой сказано, что она едет на съемки проекта, где, наконец, раскроет свои секреты.
«Вы часто спрашиваете, как я ухаживаю за кожей. И мне предложили ответить на эти вопросы на сайте. Вот, еду на съемку. Все расскажу, покажу, адресок черкану», — сообщила Андреева.
Также ведущая новостей пообещала опубликовать эксклюзивную информацию и у себя в социальных сетях. Поклонники Екатерины Андреевой пришли в восторг от таких вестей.
«Спасибо, ждем советы ваши», — @levicheva.larisa.
«Какая вы все-таки красавица!» — @natulitschka.
«Да, вы абсолютно не меняетесь, что 20 лет назад, что сейчас. Внешне вы не изменились, хотелось бы узнать секрет красоты от Екатерины Андреевны. Вечно красивая, молодая и не стареющая...» — @belostozkaya.
«Смотрю на вас и хочу верить — красота таки спасет мир! Прелестна!» — @khokhlyuk7.
«Вы очень красивая!» — @tchartchian_tatyana.
«Екатерина... Вы очень красивая женщина! Так держать», — @argushinskaia_.
«Катя, вы живете в каком-то другом измерении. Энергией космоса что ли подпитываетесь?» — @ledymadonna.
«Хотела написать красивые слова, но меня уже опередили. Поэтому присоединяюсь. Неземная!» — @irinamixa.
В этом году я ни разу не надела шубу(да и вообще перестала их покупать),только куртки и вместо шапки наушники из «чебурашки».Климат меняется и вместе с ним меняется уход за кожей -в новых условиях -новые подходы.Вы часто спрашиваете-как я ухаживаю за кожей . И мне предложили ответить на эти вопросы на сайте.Вот ,еду на съёмку.Все расскажу,покажу, адресок черкану ????Следите за моей лентой и узнаете все секреты. #анонс #секретыкрасоты #девочки #девочкитакиедевочки #фото #снамиопасноноинтересно #kateproductionпредставляет