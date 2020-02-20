Телеведущая Андреева раскроет секрет своей «вечной молодости»

Москва, 20 февраля. Ведущая программы «Время» на Первом канале 58-летняя Екатерина Андреева пообещала раскрыть секрет вечной молодости.

Бессменная ведущая программы «Время» — пример для подражания. Все отмечает ее идеальную кожу и фигуру. На фотографиях с дочерью Андреева выглядит как ее старшая сестра. Многие поклонники мечтают узнать ее секрет «вечной молодости».

Услышав просьбы подписчиков, телеведущая разместила в Instagram запись, в которой сказано, что она едет на съемки проекта, где, наконец, раскроет свои секреты.

«Вы часто спрашиваете, как я ухаживаю за кожей. И мне предложили ответить на эти вопросы на сайте. Вот, еду на съемку. Все расскажу, покажу, адресок черкану», — сообщила Андреева.

Также ведущая новостей пообещала опубликовать эксклюзивную информацию и у себя в социальных сетях. Поклонники Екатерины Андреевой пришли в восторг от таких вестей.