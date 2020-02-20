Деликатесы из Китая запретили к ввозу в Россию

Москва, 20 февраля. Россельхознадзор запретил ввоз в РФ посылок с продуктами из Китая из-за угрозы распространения коронавируса и африканской чумы свиней (АЧС).

Как пишут «Известия», во все территориальные подразделения ведомства были направлены письма о новых мерах борьбы с коронавирусом и АЧС. Под запрет на ввоз в посылках попали все виды животноводческой продукции из КНР, в том числе — товары в заводской упаковке.

Глава исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин напомнил, что с 2010 года Россия имеет право вводить ограничения на ввоз в страну животноводческой продукции в отношении государств отправки, неблагополучных в эпизоотическом отношении.

«Китай относится к таким странам. С лета 2018 года там свирепствует АЧС, приведшая к гибели более 100 млн животных, а теперь отмечены вспышки гриппа перелетных птиц. В течение длительного периода власти не пользовались правом на ограничение ввоза товаров из Поднебесной. Пришлось дождаться коронавируса», — сказал Юшин.

Эксперты отмечают, что риск заразиться коронавирусом через посылки близок к нулю, но известны случаи передачи других вирусов через продукты питания. Так, вирус Нипах был передан через кокосовое молоко. Поэтому меры, принимаемые Россельхознадзором, называют объяснимыми.

По словам исполнительного директора Национальной ассоциации Михаила Яценко, процент заказов продуктов, в том числе мясных товаров, из Китая невелик. Большая часть таких посылок поступает в приграничные районы на Дальнем Востоке. Он уверен, что запрет Россельхознадзора не распространится на посылки с непродовольственными товарами.

Ранее RT сообщил, что с 20 февраля Россия приостанавливает въезд граждан Китая, которые направляются в страну работать, учиться, в туристических или в частных целях.