Климкин пожаловался на «реальную опасность» от вероятной «сделки» между Россией и Западом

Киев, 20 февраля. Экс-министр иностранных дел Украины сообщил о «реальной опасности» договоренностей России и Запада. По мнению дипломата, стороны могут заключить условное соглашение «Ялта-2», и Украине попадет в сферу влияния России.

«С точки зрения возможности такой сделки — да, я считаю, опасность этого вполне реальна», — заявил бывший глава МИД Украины в интервью.

Климкин утверждает, что это произойдет, если Киев не будет «играть», «ангажировать своих друзей» и «работать» с лидерами общественной мысли и западными политиками.

«Это будет плохо для нас, очень плохо для Запада и вообще очень плохо из-за того, что мы потеряем веру в то, что мы живем в каком-то справедливом мире», — отметил дипломат.

Ранее министр обороны Украины Андрей Загороднюк предположил, что его страну может ожидать повышение статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями.