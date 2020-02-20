Семь человек получили различные травмы при жесткой посадке Ан-2 в Магадане

Магадан, 20 февраля. Количество пострадавших пассажиров при жесткой посадке самолета Ан-2 в Магадане возросло до 7, сообщает пресс-служба МЧС.

Всего на борту Ан-2 находилось 12 пассажиров и 2 члена экипажа. Сообщается, что все сумели самостоятельно покинуть самолет.

«В результате происшествия, предварительно, пострадали 7 человек», — передает пресс-служба ведомства.

Также МЧС отмечает, что оперативные службы аэродрома Магадана выясняют причины жесткой посадки самолета Ан-2. На месте инцидента уже выясняют детали оперативные службы.

Отмечается, что согласно предварительной версии, причиной жесткой посадки могла быть ошибка пилота при взлете.