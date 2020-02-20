Кардашьян блеснула формами в бикини у океана

Москва, 20 февраля. Американская актриса Ким Кардашьян выложила откровенные фото в купальнике, сделанные в бассейне на берегу океана.

Чувственная фотосессия стала подарком Кардашьян ее возлюбленному Канье Уэсту к 14 февраля. На фото звезда предстала в черном купальнике и экстравагантом чокере, позируя в бассейне на фоне бескрайнего океана. Конкретное место съемок осталось неизвестным, Кардашьян не стала сопровождать публикацию меткой геолокации.

«Сюрприз на День святого Валентина для Канье», — написала она.

Всего за семь часов публикация Кардашьян набрала более 3,7 миллиона лайков. Поклонники актрисы по достоинству оценили ее «горячие» фото и признались, что завидуют Канье Уэсту. В комментариях отметились и некоторые знаменитости.

«Какая горячая штучка», — прокомментировала фото американская писательница Николь Уильямс.

«Канье повезло», — констатировал модный фотограф Майлз Диггз.

«Поразила в самое сердце», — добавила певица Ноа Сайрус.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Ким Кардашьян попытались засудить за воровство. Автор снимка, сделанного в 2018 году, подал на звезду в суд за нарушение авторских прав. Он утверждал, что актриса опубликовала совместный с Канье снимок, не получив разрешения фотографа.