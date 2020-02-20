Названа предварительная причина жесткой посадки Ан-2 в Магадане

Магадан, 20 февраля. Озвучена предварительная причина жесткой посадки Ан-2 в Магадане. Основной версией является ошибка пилота, но правоохранители не исключают и техническую неисправность.

Представитель правоохранительных органов сообщил, что рассматривается ошибка пилотирования при взлете.

«По предварительным данным, самолет проходил предполетный осмотр и подготовку, нареканий не было. Сейчас эта информация уточняется», — заявили правоохранители.

Напомним, что самолет не сумел набрать высоту при взлете и упал с высоты 10 метров. Согласно предварительным данным, в самолете находилось 14 человек. В результате инцидента 2 человека травмировались. Все пассажиры самостоятельно покинули борт самолета.