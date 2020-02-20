Американцам пообещали по $2,5 тыс. в месяц за похвалу Блумберга в соцсетях

Нью-Йорк, 20 февраля. Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг привлекает пользователей социальных сетей, готовых за 2,5 тыс. долларов в месяц продвигать его кандидатуру на пост президента США от демократов.

The Wall Street Journal сообщает, что на первых порах данные услуги миллиардеру будут оказывать около 500 человек из Калифорнии.

Отмечается, что от соискателей работы требуется каждый день размещать на своих страницах в соцсетях посты в поддержку Блумберга, а также заниматься агитацией среди своих друзей и знакомых отправляя СМС-сообщения. Известно, что 20-30 часов такой работы в неделю миллиардер будет оплачивать по тарифу 2,5 тыс. долларов ежемесячно.

На данный шаг Блумберг пошел перед первичными выборами, которые пройдут в начале марта в Калифорнии. Если данная методика принесет пользу, то он будет ее использовать и в других штатах. Как подчеркивает издание, подобная форма агитации обойдется Блумбергу в «миллионы долларов».

Бывший глава Нью-Йорка вступил в предвыборную гонку в США в ноябре 2019 года. Отмечается, что он уже успел потратить на агитацию в СМИ более 385 млн долларов.

Ранее «Газета.ру» отмечала, что Майкл Блумберг потратил на рекламные мемы в рамках предвыборной компании более одного миллиона долларов.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября 2020 года.