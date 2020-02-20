The National Interest назвал подлодки, способные уничтожить человечество

Москва, 20 февраля. Журнал The National Interest назвал атомные подводные лодки (АПЛ), способные уничтожить человечество или приблизить его к концу света.

Авторы статьи отмечают, что подобным потенциалом обладают пять типов атомных субмарин, существующих или проектируемых. Так, в разгар холодной войны американская подлодка типа «Огайо» была способна поразить ядерными боеголовками до 288 целей размером с город. Другой подобной субмариной является перспективная АПЛ США типа «Коламбия», строительство которой запланировано на 2020 год.

Среди российских подводных лодок издание упоминает «самую тихую субмарину с баллистическими ракетами» проекта 955А «Борей», на вооружении которой находятся ракеты «Булава». Также в список попали подлодка проекта 667ДРМ «Дельфин», оснащенная баллистическими ракетами «Синева» и подводная лодка проекта 885М «Ясень», вооруженная крылатыми ракетами 3М-14 комплекса «Калибр».

Специалисты указывают, что ракеты с российских АПЛ типа «Борей» могут сделать территорию Соединенных Штатов «необитаемой», даже если другие ядерные силы России будут подавлены «первым ударом».

Согласно принятой в РФ госпрограмме вооружений для Военно-морского флота страны планирует построить восемь АПЛ типа «Борей». Три из них уже вошли в состав ВМФ, это «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». В настоящее время проводятся ходовые испытания четвертой субмарины серии — «Князь Владимир», ее передача в состав флота запланирована на март текущего года. Еще четыре корабля проекта 995А строятся.

Атомные подлодки класса «Борей» призваны стать единственным типом стратегических подводных ракетоносцев на вооружении ВМФ России на ближайшие десятилетия.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Германии признали возросшую военную мощь России, особо отметив развитие гиперзвукового оружия, а также субмарины типа «Борей».