Представитель МВФ объяснил, при каком условии Украина достигнет уровня Польши

Киев, 20 февраля. Украине необходимо за счет структурных реформ обеспечить рост в течение 20 лет в среднем на 6% ежегодно, чтобы достичь сегодняшнего уровня Польши, заявил постпред МВФ на Украине Йоста Люнгман.

Как отмечает представитель МВФ частичные реформы и рост средним темпом в 4% решат эту задачу лишь наполовину.

По словам Люнгмана, в первую очередь Украине необходимо достичь уровня ВВП на душу населения в районе 30 тыс. долларов по паритету покупательной способности.

У представителя МВФ есть три сценария возможного развития событий на Украине.

Первый вариант — полное реформирование и продажа земли без ограничений. По его мнению, благодаря этому рост ВВП достигнет 6% ежегодно, что может сделать жителей страны богаче на 60%. Если все условия будут соблюдены, то по мнению Люнгмана Украина достигнет уровня нынешней Польши к 2038 году.

Второй вариант — частичные реформы (рынок земли с ограничениями). Согласно данному прогнозу рост ВВП составит 4%, население станет богаче лишь на 20%.

Третий сценарий — откат реформ (без рынка земли). Темпы роста ВВП — не более 1,5%. Через 20 лет украинцы будут на 20% беднее, чем сейчас.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский, заявил, что украинская промышленность погибает.