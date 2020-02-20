Ямпольская рассказала, что даст государству и россиянам развитие культуры

Москва, 20 февраля. Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская рассказала, что культура «прокачивает чувство удовлетворенности».

В своей колонке для RT Ямпольская указала, что в современном российском обществе в дефиците взаимное доверие граждан. В этом плане искусству отводится роль «воспитателя чувств», удерживающего человека от радикальных действий, формирующего в нем устойчивость к манипуляциям и пропаганде.

«Культура лидирует в деле поддержания ментального здоровья нации, создания благоприятного общественного климата. Она взывает напрямую к эмоциям — в отличие от лозунгов и призывов, которые отфильтровываются разумом. Достаточно не пренебрегать этим потенциалом культуры, чтобы смена настроений в обществе стала заметна даже без специальных социологических замеров», — отметила она.

«Социалку без культуры» Ямпольская назвала «затратной борьбой с потоком вечного недовольства», подчеркнув, что «культура прокачивает чувство удовлетворенности».

«Нельзя решить все проблемы. Зато можно поменять отношение хотя бы к части из них», — утверждает парламентарий.

Ямпольская считает, что при многообразии политических взглядов идеалы у большинства россиян едины: справедливость, широта души, любовь, прощение, мудрость. В связи с этим она призвала поощрять в искусстве все, что «приумножает душевную гармонию, создает у людей ощущение сердечной радости».

Эксперт отметила, что обсуждение так называемой поправки Пиотровского — Калягина — Мацуева в Конституцию РФ «идет непросто» и напомнила, что 28 февраля Общественный совет при комитете Госдумы по культуре будет обсуждать «перезагрузку отношений между обществом и культурой и ту роль, которую здесь сыграет государство».