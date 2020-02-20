МИД Украины смирился с тем, что «Северный поток — 2» будет достроен

Вашингтон, 20 февраля. Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что строительство газопровода «Северный поток — 2» может быть завершено, сообщил он в интервью для Bloomberg.

Как говорит министр иностранных дел Украины, рано или поздно газопровод будет достроен.

«Мы с самого начала говорили, что этот проект не является экономическим, он в значительной степени политический», — заявил Пристайко.

Также он предположил, что Москва якобы может в любой момент остановить подачу газа. По его словам, Киев пытался убедить в этом остальные страны.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что есть риск войны между Россией и Белоруссией, сообщает «Газета.ру».