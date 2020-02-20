Зарплаты в России за последние 10 лет увеличились в 2,5 раза

Москва, 20 февраля. За последние десять лет зарплаты россиян увеличились в 2,5 раза в коммерческом секторе и в 2,6 раза — в государственном. Таковы результаты исследования, проведенного аудиторской компанией FinExpertiza.

Как сообщают «Известия», неделей ранее российский президент Владимир Путин поддержал предложение внести в Конституцию поправку о ежегодной индексации заработной платы россиян на уровень инфляции. Аналитики FinExpertiza сравнили, как менялись заработки россиян и цены за последние десять лет, опираясь на данные официальной статистики.

По их данным, с апреля 2009 года по апрель 2019 года средняя зарплата в негосударственном секторе выросла с 21,7 тыс. рублей до 56,5 тыс., или в 2,6 раза. В государственном секторе средний заработок увеличился с 15,8 тыс. рублей до 39,6 тыс., или в 2,5 раза.

При этом аналитики пришли к выводу, что цены за эти же сроки выросли всего в два раза. Поэтому, если бы зарплата увеличивалась на уровень инфляции, она была бы ниже, чем есть на самом деле.

«Таким образом, в случае реализации инициативы об обязательной индексации зарплат значительного эффекта не почувствуют ни работодатели, ни сотрудники», — цитируют «Известия» аналитиков.

Ранее издание озвучило результаты исследования сервиса «Работа.ру». На вопрос о том, повышали ли вам зарплату в этом году, «нет» ответили 87% респондентов, «да» — только 8% опрошенных. Оставшиеся 5% участников исследования выбрали вариант «нет, но скоро должны повысить».

При этом довольны размером своей зарплаты только 19% работников, остальные 81% им не удовлетворены.