Диетолог Алименко рассказал о последствиях употребления энергетиков

Москва, 20 февраля. Энергетические напитки можно назвать безвредными для человеческого здоровья, но с оговоркой на дозировку, сахар и ряд «узких хронических заболеваний», рассказал в интервью для радио Sputnik диетолог Иван Алименко.

Как говорит Алименко, можно обнаружить информацию, что энергетики негативно влияют на состояние зубов и вызывают диабет, однако диетолог отмечает, что эти страшилки не до конца правдивы.

Специалист подтверждает, что данные последствия действительно могут наступить, но лишь в том случае, если человек будет пить энергетики «ведрами». По его словам, человеку без хронических заболеваний и с чувством меры не стоит переживать из-за одной банки энергетического напитка.

«Если у вас есть свои узкие хронические заболевания, то там и чрезмерное употребление воды может оказаться вредным. При той же гипертонии надо ограничивать питьевой режим, чтобы не поднимать давление», — говорит Иван Алименко.

Диетолог отмечает, что энергетики могут нанести вред желудку, подняв уровень кислотности. Так же, они могут вызвать реакцию поджелудочной железы, но врач подчеркивает, что для здоровых людей это не страшно.

Основной же угрозой в энергетиках является сахар. Диетолог говорит, что именно он является причиной развития большинства болезней. Алименко подчеркивает, что глюкоза сама по себе является энергетиком.

«Когда мы употребляем энергетики, у нас поднимается уровень сахара в крови, и мы ощущаем прилив энергии. Это один из механизмов работы энергетиков. Полторы чайные ложки сахара в 100 граммах энергетика — это не много и не мало, но это простые сахара, которые опасны для больных диабетом», — говорит специалист.

Врач отмечает что польза от энергетических напитков лишь во временном приливе сил. Однако они дают соизмеримый эффект с кофе, который на порядок менее вредный.

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