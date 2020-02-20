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Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магадане, есть пострадавшие

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Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магадане, есть пострадавшие

Магадан, 20 февраля. Самолет Ан-2 ударился о землю при взлете в Магаданской области, о чем сообщает телеграм-канал «112».

По последним данным, Ан-2 должен был вылететь из аэропорта Магадана в поселок Сеймчан Магаданской области. На борту воздушного судна находились 14 человек. В результате жесткой аварийной посадки пострадали двое. Член экипажа получил ушибы и травму грудной клетки, один из пассажиров сломал руку.

В настоящее время пострадавшим оказывается медицинская помощь. Причины случившегося устанавливаются.

По предварительной информации, совершивший жесткую посадку Ан-2 — частный самолет.

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Источник: Телеграм-канал «112»
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