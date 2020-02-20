Дочь Спилберга будет сниматься в порно

Лос-Анджелес, 20 февраля. Дочь легендарного голливудского режиссера Стивена Спилберга Микаэла сообщила о начале карьеры в порноиндустрии в жанре соло.

23-летняя Микаэла Джордж Спилберг является младшим ребенком из семи детей Стивена Спилберга. Она была удочерена кинорежиссером и его второй женой Кейт Кэпшоу.

Как пишет The Sun, Микаэла заявила, что устала оттого, что ей говорят о ненависти к своему телу, и от работы, которая ее не удовлетворяет.

Поэтому она решила выбрать работу в порноиндустрии.

«Это приятно, потому что я не чувствую себя оскорбленной», — заявила она, добавив, что надеется, что это поможет ей стать независимой от родителей в финансовом плане.

Steven Spielberg’s Daughter Mikaela Begins Career In Porn Industry With Support From Dad https://t.co/gQIgeZK7DK — Daily Caller (@DailyCaller) February 19, 2020

Разместив свою фотографию топлесс в провокационной позе 18 февраля в соцсетях, Микаэла сообщила подписчикам о своем увлечении.

Во время интервью Микаэла уточнила, что также будет счастлива снимать фетиш-видео. При этом она категорически против того, чтобы заниматься сексом с другим человеком на камеру, из уважения к ее жениху.

«Думаю, я бы отлично справилась с фетиш-работой», — сказала она.

По ее словам, когда она рассказала родителям о желании работать в порноиндустрии, они были «заинтригованы», а не расстроены.

Ранее самая популярная порноактриса 2019 года Райли Рид призналась, что страдает от одиночества. Фильмы для взрослых сломали ей жизнь: родственники не хотят иметь с ней ничего общего, а создать собственную семью не получается.

По словам Райли, карьера в порно принесла ей одни несчастья. Особенно тяжело ей пришлось в личных отношениях: молодые люди не воспринимали ее всерьез, а один из бойфрендов, с которым она провстречалась два года, после расставания заявил, что иногда ему было даже неприятно с ней целоваться, сообщает телеканал «360».