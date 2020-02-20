Число жертв коронавируса перевалило за 2 тысячи

Пекин, 20 февраля. Число умерших от коронавируса в китайской провинции Хубэй возросло до 2 029 человек. Удалось побороть вирус более 10,3 тыс. пациентам, остаются инфицированными 62 тыс. человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.

Отмечается, что за сутки скончались 108 пациентов. В больницах находятся более 43 тыс. жителей Китая, из них более 2 тыс. — в тяжелом состоянии.

ВОЗ признала вспышку коронавируса ЧС международного значения и дала заболеванию официальное наименование — COVID-19.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовали отставки украинского правительства. Данную реакцию оппозиционеров вызвало решение киевских властей об эвакуации украинцев из китайского города Ухань в связи с вспышкой коронавируса COVID-2019.