Лидер оппозиции Эстонии раскритиковала власти за территориальные претензии к России

Таллин, 20 февраля. Лидер крупнейшей в Эстонии оппозиционной Партии реформ Кая Каллас заявила, что выдвижение эстонскими политиками территориальных претензий к РФ является глупостью.

По мнению Каллас, претензии ряда политиков Эстонии к РФ не просто глупы, но угрожают безопасности прибалтийской республики, которая ранее заверяла весь мир, что не имеет нерешенных споров с Россией.

«При вступлении в НАТО в 2004 году мы заявляли, что у нас нет никаких территориальных претензий к России, благодаря чему мы и вступили в НАТО, теперь эта глава открывается снова. Или этот вопрос пытаются вынести на внутриполитическую повестку. Считаю, это глупо», — заявила политик.

Она отметила важность заключения приграничного договора с Россией, назвав его одним из залогов государственной безопасности.

«Вопрос не только в пунктах пропуска. Это конкретный договор, который прописывает, где проходит граница. Для нашей безопасности это имеет гораздо более важное значение, чем какие-то территориальные претензии», — сказала Каллас.

Напомним, линия границы между Россией и Эстонией была согласована в 2005 году после переговоров, которые длились более десяти лет. Тогда же планировалось подписать пограничный договор, но депутаты эстонского парламента включили в преамбулу документа упоминание о Тартуском договоре 1920 года, по которому Печорский район Псковской области отходил Эстонии.

Это стало причиной того, что Москва отозвала свою подпись, и процесс заключения приграничного договора между странами остался незавершенным.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Эстония нашла себе нового врага — Департамент внешней разведки страны сообщил о растущей угрозе со стороны Пекина.