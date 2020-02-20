Безопасность данных британцев в Google будет регулироваться по законам США

Лондон, 20 февраля. Учетные записи британских пользователей в Google могут быть выведены из-под действия законов Евросоюза о защите данных, а их безопасность будет регулироваться в соответствии с американскими законами, сообщает Reuters.

Отмечается, что Google собирается потребовать от пользователей принять новые условия в связи с выходом Соединенного Королевства из ЕС. На данный момент неизвестно, намерен ли Лондон оставлять в силе европейские нормы защиты данных, или перейдет на новые. Так как во втором случае правила обработки данных жителей Великобритании могут кардинально измениться, что Google будет их контролировать на основе законодательства США.

Подчеркивается, что этот переход может отрицательно повлиять конфиденциальность данных британцев и облегчить властям Великобритании доступ к этим сведениям, так как американские законы о защите информации более гибкие, чем европейские.

Напомним, что 31 января Великобритания перестала считаться членом Евросоюза. Переходный период продлиться до конца текущего года. В течение этого времени Лондон и Брюссель должны выработать условия дальнейшего взаимодействия.

Ранее сообщалось, что после окончания переходного периода Brexit британские власти намерены отказаться от некоторых рестрикций в отношении России. В Лондоне планируют отменить антидемпинговые пошлины на алюминиевую фольгу, ферросилиций, металлические и чугунные трубы, стальные и чугунные трубные фитинги.