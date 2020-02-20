США намерены разместить гиперзвуковые ракеты на своих подлодках

Вашингтон, 20 февраля. США намерены разместить гиперзвуковые ракеты на многоцелевых ударных подлодках класса «Виргиния» к 2028 году. Об этом сообщает издание Института ВМС США (USNI).

Сославшись на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который начнется 1 октября 2020 года, издание указало, что в него заложена инициатива по развертыванию ракет нового класса на подводных лодках. Отметим, что в проект оборонного бюджета США традиционно закладываются ассигнования не только на год, а на несколько лет вперед.

«Военно-морской флот намерен развернуть свое обычное (неядерное, – Прим. ФАН) гиперзвуковое оружие быстрого удара на ударных подводных лодках класса «Виргиния» (Virginia), после предыдущих обсуждений размещения оружия на более крупной подводной лодке с управляемыми ракетами класса «Огайо» (Ohio)», — сообщает издание.

Предполагается, что программа «обычного быстрого удара» будет завершена к 2028 году; на ее реализацию выделен 1 миллиард долларов. Их Пентагон собирается израсходовать на создание ракеты, которые состоит из единого гиперзвукового скользящего корпуса (C-HGB) и 34,5-дюймового двухступенчатого ускорителя.

Как напоминает RT, появление гиперзвукового оружия в арсенале России стало для США неприятным сюрпризом. Речь идет об авиационном ракетном комплексе «Кинжал», гиперзвуковом комплексе «Авангард», а также разработанной гиперзвуковой противокорабельной ракете морского базирования «Циркон». В США признали, что на сегодняшний день не располагают ни средствами защиты от гиперзвукового оружия возможных противников, ни собственными программами по созданию военной техники такого типа.