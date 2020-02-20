Украина надеется на повышение статуса в НАТО до «партнера»

Киев, 20 февраля. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк предположил, что его страну может ожидать повышение статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями. Об этом он заявил после закрытого заседания комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности.

«Они (советники, консультанты и наблюдатели от министров обороны всех стран НАТО, – прим. ФАН) абсолютно довольны ходом реформ, они видят, что с таким темпом, как мы движемся сейчас, мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями. Если темп реформ будет сохранен», — заявил Загороднюк.

Как заявил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, благодаря восстановлению переговоров в «нормандском формате» стал возможным и прогресс в достижении мира на Донбассе. В ответ Зеленский заявил, что реформы, которые проводит его правительство, «приближают Украину к НАТО».

В 2014 году украинский парламент отменил внеблоковый статус страны. В 2016 году были утверждены поправки, закрепляющие приоритетной целью внешней политики страны вступление в НАТО. Украинская сторона также должна обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами НАТО к 2020 году.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс пытается обострить ситуацию на Украине, сообщила «Газета.ру». По ее мнению, НАТО снова пытается предъявить России ни чем не обоснованные обвинения. Спикер МИД также подчеркнула, что альянс игнорирует предпринимаемые в рамках контактной группы по урегулированию в Донбассе усилия.