Хоккеист Задоров назвал футболиста Тарасова «недалеким»

Москва, 20 февраля. Защитник хоккейного клуба NHL «Колорадо Эваланш» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов представил себя не с лучшей стороны, когда в начале текущего года поздравил молодежную сборную РФ по хоккею с победой на чемпионате мира.

Напомним, что 5 января футболист разместил у себя на странице в Instagram кадр телетрансляции финала молодежного чемпионата мира по хоккею между Россией и Канадой. Россияне одержали победу со счетом 5:3, с чем Тарасов их и поздравил в социальной сети. Однако футболист казанского «Рубина» не обратил внимания на то, что это был повтор трансляции финала 2011 года.

В 2020 году молодежная сборная России уступила все тем же канадцам со счетом 4:3.

«Я думаю, что Россия — спортивная страна, но у нас также есть и недалекие люди, которые не знают имен игроков, выступающих в NHL. Какие-то там футболисты смотрели финал 2011 года. Например, Тарасов. Но он и так недалекий», — заявил Никита Задоров.

Хоккеист отмечает, что даже на телекартинке видны различия из-за качества съемки девятилетней давности, сообщают «Известия».

Это не первый раз, когда футболист Дмитрий Тарасов попадает в конфуз из-за Instagram. Недавно на него обрушилась критика из-за неудачной шутки о коронавирусе. Спортсмен разместил в Instagram фото с парикмахером азиатской внешности и подписью «коронавирус». В результате организация «Футбол против расизма в Европе» назвала публикацию Тарасова проявлением расизма. По словам футболиста, на фотографии был его друг, который нормально отнесся к данной шутке.