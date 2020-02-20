Сенатор Рязанский пристыдил российских звезд из-за жалоб на «маленькие» пенсии

Москва, 20 февраля. Деятели культуры и шоу-бизнеса не должны жаловаться на маленькие пенсии. С таким мнение выступил первый замглавы социального комитета Совета Федерации и председатель «Союза пенсионеров России» Валерий Рязанский.

«Я думаю, им надо постыдиться говорить о своих пенсионных доходах. Одно дело, когда речь идет о тружениках, — вот они могут жаловаться. Я не одобряю такие высказывания, они не от знания. Это способ завоевать какие-то симпатии», — выразил свое мнение сенатор.

По словам Рязанского, проблема заключается в том, что многие знаменитости, дожив до пенсии, начинают сравнивать получаемые ими выплаты со своими зарплатами или гонорарами. Пенсия даже в 20-30 тысяч кажется им незначительной по сравнению с получаемой ими до этого зарплатой.

Сенатор указал, что его пенсия составляет 19 тысяч рублей, пишет «Газета.ру».

Ранее недовольство размером своей пенсии выразил актер и телеведущий Леонид Якубович. По его словам, как пенсионер он получает 23 тысячи рублей. Он заявил, что работает с 1962 года и на протяжении почти 60 лет платит отчисления в Пенсионный фонд. Телеведущий отметил, что не тратит эти деньги, так как ему хватает зарплаты. Отложенные день он рассчитывает передать дочери или внучке на обучение.

Напомним, что большинство российских звезд кино и эстрады получают пенсию, не превышающую 50 тысяч рублей в месяц. Однако многие из них получают московскую надбавку. С 2018 года народные артисты (СССР, РСФСР, РФ) и заслуженные артисты (РСФСР и РФ), проживающие в Москве, получают ежемесячную доплату к пенсии 30 тысяч рублей.