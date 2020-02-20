В Раде потребовали отставки правительства Украины из-за коронавируса

Москва, 20 февраля. Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала отставки правительства на фоне решения кабмина эвакуировать вместе с гражданами Украины иностранцев из Китая, где распространяется коронавирус COVID-2019. По мнению депутатов, страна сейчас не готова противостоять рискам распространения заболевания.

Ранее сообщалось, что из Китая эвакуированы 73 человека, как украинцев, так и иностранцев. На борт допущены люди без симптомов. Самолет с эвакуированными прибудет в четверг, пассажиры проведут 14 дней в карантине.

«Вместе с украинцами к нам на карантин летят граждане многих других стран… Украина абсолютно не готова противостоять рискам распространения этой инфекции… Требуем снять с должностей всех чиновников, ответственных за «карантинную авантюру», — говорится в заявлении партии.

По мнению парламентариев, правительство Алексея Гончарука — «это самый большой вызов для национальной безопасности».

«Парламент просто обязан отправить всю эту безответственную компанию в отставку», — говорится в заявлении ОПЗЖ.

Ранее в среду сообщалось, что жители Тернопольской области Украины начали возводить баррикады, чтобы не пустить своих соотечественников, которых планируется эвакуировать из охваченного коронавирусом Китая. В частности, завалы из покрышек и бетонных блоков появились на въезде в село Коноптовка. Они утверждают, что санаторий не подготовлен к карантину, поэтому размещение в нем зараженных людей вызовет лишь дальнейшее распространение инфекции.

Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом COVID-19, впервые произошла в Китае в конце 2019 года, передавала «Газета.ру». Очагом распространения инфекции стал город Ухань и провинция Хубэй. От коронавируса уже погибли более двух тысяч человек. За пределами Китая в 25 странах выявлено более 800 случаев заражения COVID-2019, из них три — с летальным исходом.

Россия с 20 февраля временно приостанавливает въезд граждан Китая, направляющихся в Россию для работы, в частных, учебных и туристических целях. Власти КНР с пониманием отнеслись к решению России.

Карту распространения коронавируса опубликовал в среду телеканал RT.