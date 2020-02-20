Siemens передаст России технологии по производству газовых турбин

Москва, 20 февраля. Предложение Siemens включить газовые турбины в список технологий для СПИК 2.0 — логичный итог полутора лет переговоров компании с Российской Федерацией, считает завкафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Г. В. Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников.

Как недавно сообщил заместитель главы Министерства промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, немецкая компания Siemens направила Минпромторгу предложение о включении технологий производства газовых турбин в список для новых специнвестконтрактов (СПИК 2.0). Осьмаков отмечает, что министерство на данный момент собирает предложения по перечню технологий, на базе которых в дальнейшем будет выпускаться серийная продукция в рамках СПИК 2.0. Ожидается, что первые контракты подпишут уже летом.

По словам Масленникова, такая заявка от Siemens — логичный итог полутора лет торгов с Москвой.

«Немецкий концерн шел к неизбежному – передаче РФ технологий по производству газовых турбин, вопрос был лишь в том, чтобы получить за это как можно больше. В данном случае западная компания подтверждает свою заинтересованность в дальнейшей работе на российском рынке и уступает технологии», — говорит эксперт.

Он отметил, что Россия получит современное предприятие с производством, целиком локализованным в нашей стране. Отмечается, что Siemens в 2019 году несколько раз пытался принять участие в программе масштабной модернизации системы энергетики, а также несколько раз отправляла для этого коммерческие предложения. Однако в условиях санкций США Москва не заинтересована в покупке одних турбин — велик риск, что они будут отключены по указке из Вашингтона. Россия выбрала иной путь и прямо сообщила об этом немецкой компании — придется поделится интеллектуальной собственностью.

Напомним, что СПИК — форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории РФ. Согласно этому контракту инвестор обязуется осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен на сохранение налоговых условий. Механизм работает уже последние 5 лет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает американские санкции против «дочки» российской компании «Роснефть» и считает их незаконными с точки зрения международного права.