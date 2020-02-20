Восемь человек застрелили при нападении на две кальянные в немецком Ханау

Ханау (Германия), 20 февраля. Не менее восьми человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Ханау, расположенном в федеральной земле Гессен. Также сообщает о как минимум пять пострадавших.

Как сообщает немецкое издание SZ, ссылаясь на представителя полиции в Ханау, неизвестный злоумышленник открыл огонь возле кальянной в центре города. По словам очевидцев, нападавший сделал от восьми до девяти выстрелов; сообщалось о как минимум одном погибшем.

Затем преступник доехал до района Кессельштадт, где атаковал другую кальянную. Сообщается, что в результате этого нападения также есть жертвы. Сейчас полиция ведет поиски стрелка, задействован вертолет. Администрация города призвала жителей оставаться дома и не выходить на улицу.

Ханау находится примерно в двадцати километрах к востоку от Франкфурта-на-Майне. В нем живет около ста тысяч человек.