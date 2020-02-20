«Теледиве» Водонаевой посоветовали вернуться к рекламе интимных товаров в соцсетях

Москва, 20 февраля. Журналист Михаил Шахназаров посоветовал модели Алене Водонаевой вернуться к рекламе интимных товаров в соцсетях, а ее адвокату Кате Гордон — к карьере в шоу-бизнесе.

Ранее Водонаева обратилась в полицию с заявлением на учредителя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. Модель задели его слова о том, что он намерен «проконтролировать» проверку, начатую в отношении нее после скандального поста об абортах.

Шахназаров уверяет, что ничего хорошего это Водонаевой не принесет. Он напомнил, что «теледива» зарекомендовала себя, рекламируя анальные пробки в соцсетях, и посоветовал ей устроиться на работу в «какой-нибудь секс-шоп».

«Мне хочется верить, что Алена успокоится и продолжит делать то, что у нее хорошо получается», — сказал журналист.

По его мнению, активность Водонаевой связана с желанием поддерживать шумиху вокруг своего имени, поскольку она живет за счет рекламных контрактов. С учетом товаров, которые приходится рекламировать модели, журналист считает, что та имеет проблемы с воспитанием.

«Другая бы девушка не ее месте извинилась. Она бы сказала: извините, я как-то неправильно сформулировала свои мысли, была резка, мне вообще не стоило ввязываться в эту историю», — указал Шахназаров.

Кате Гордон, выступающей в роли адвоката Водонаевой, журналист порекомендовал вернуться к музыкальной карьере и попробовать петь в дуэте с подзащитной.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Водонаева пожаловалась на травлю на ТВ и заявила, что не будет участвовать в съемках ток-шоу, пока не исчезнут аргументы в стиле «сам дурак».