Россия оказалась на шестом месте в Глобальном индексе милитаризации

Берлин, 20 февраля. Российская Федерация расположена на шестом месте в Глобальном индексе милитаризации — 2019 (gmi), составленном экспертами Боннского международного центра конверсии (BICC). Рейтинг государств опубликован на сайте учреждения.

Кроме России в топ-10 также вошли Израиль, Сингапур, Армения, Кипр, Республика Корея, Россия, Греция, Иордания, Белоруссия и Азербайджан. Составители рейтинга отмечают, что эти страны вкладывают в военное дело много ресурсов, в соотношении с другими сферами.

Немецкие эксперты подчеркивают, что Москва содержит «по-прежнему одну из мощнейших армий».

«Она модернизировала свои силы и в прошлые годы значительно расширила военно-технологические способности. Она располагает большим числом военных кадров, а также более 70 тыс. тяжелых боевых систем», — говорится в исследовании.

Немецкие аналитики отмечают, что из-за западных санкций доля военных расходов России по отношению к ВВП упала с 5,5% до 3,9%.

Украина в списке милитаризации расположена на 13 месте. Эксперты подчеркивают, что градус милитаризации на Украине заметно вырос после конфликта в Донбассе. Немецкие исследователи также отмечают, что «из-за напряженности в отношениях с Москвой, некоторые балтийские и восточноевропейские страны запустили долгосрочные программы вооружения.

Ранее сообщалось, что новым бесшумным автоматом АСМ вооружат подразделения специального назначения Вооруженных сил РФ. По мнению экспертов, при стрельбе даже с малого расстояния новое оружие будет практически неслышно, а его мощности хватит для того, чтобы пробить практически любой бронежилет.