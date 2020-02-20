Франция призвала стороны конфликта на Украине к сдержанности

Париж, 20 февраля. МИД Франции призвал стороны конфликта на Украине проявлять сдержанность, чтобы не допустить эскалации ситуации.

«Франция призывает стороны проявлять сдержанность во избежание дальнейшей эскалации», — говорится в заявлении официального представителя французского МИД в связи с последними событиями в Луганской Народной Республике.

Париж также призвал Москву «использовать свое значительное влияние», чтобы гарантировать полное прекращение огня.

Во вторник украинские СМИ сообщили о том, что армия ЛНР якобы попыталась захватить серую зону Донбасса, передавала «Газета.ру». В Луганске же сообщили совершенно иную версию развития событий. По словам представителей Народной милиции, украинские диверсанты нарвались на мину, а их товарищи устроили массированный артобстрел населенных пунктов ЛНР, чтобы прикрыть эвакуацию погибших и раненых бойцов.

Начальник управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко позднее заявил, что украинские власти устроили очередной обстрел в Донбассе, чтобы сорвать заседание Совбеза ООН, на котором планировалось обсудить выполнение Киевом Минских соглашений.

Второй задачей, по словам Лещенко, было переключение внимания украинцев с внутренних проблем страны на Донбасс. По его словам, таким образом Киев пытается снизить градус социального напряжения, возникшего из-за роста цен на ЖКУ и давления националистов на власть.