Эдгара Запашного экстренно прооперировали в Германии

Москва, 20 февраля. Директор Большого Московского цирка Эдгар Запашный перенес операцию на позвоночнике из-за грыж.

Ранее Запашный сообщил поклонникам, что ему снова предстоит хирургическое вмешательство на позвоночнике. Около недели назад выяснилось, что у него лопнула грыжа и требуется срочная операция. В предыдущий раз директора Большого Московского цирка прооперировали в сентябре все из-за тех же проблем с позвоночником — тогда ему удалили две грыжи, еще две не стали трогать.

Накануне он перенес операцию, которую провели специалисты одной из клиник Германии. Принято считать, что немецкие врачи — одни из лучших во всем, что касается опорно-двигательного аппарата.

«В этот раз мной занимался один из лучших нейрохирургов страны профессор Шольц. Два часа общего наркоза и две грыжи на двух этажах позвоночника! Завтра мне разрешат встать и возможно вытащат трубку из спины! Чувствую себя хорошо — не люблю долго лежать!» — написал Запашный.

Напомним, Эдгар Запашный — представитель известной цирковой династии в четвертом поколении, известной искусством дрессировки хищников. Вместе с братом Аскольдом создал «Цирк братьев Запашных», поставил серию успешных шоу.

В 2012 году победил в конкурсе на замещение вакантной должности Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского и сегодня работает его руководителем, оставаясь выступающим артистом.