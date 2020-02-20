Путин прокомментировал переход ряда чиновников из администрации президента в кабмин

Москва, 20 февраля. Ряд чиновников из администрации президента перешли на работу в правительство, поскольку логично поручить реализацию национальных проектов на правительственном уровне тем, кто готовил их в Кремле. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства назвал «чрезвычайно важным» то, что часть чиновников из администрации, в том числе те, которые готовили национальные проекты напрямую, перешли в кабмин.

«Ну, если они готовили эти национальные проекты, тогда им логично поручить с позиции правительства и реализовывать как раз то, что ими и было предложено в качестве этих целей и в качестве инструментов достижения этих целей», — пояснил Путин.

Напомним, 15 января президент России обратился с посланием Федеральному собранию. После выступления Путина правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Новым премьер-министром России стал экс-глава ФНС Михаил Мишустин, в активе которого — эффективные действия по собираемости налогов в стране, передавал RT. Его кандидатуру выдвинул президент.

Позднее на встрече с новым составом правительства глава государства заявил, что нацпроекты должны быть реализованы.

По словам президента, предыдущий кабинет министров много работал для реализации национальных проектов, чтобы цели были достигнуты «во благо интересов страны и нашего народа». Путин особенно подчеркнул, что именно благосостояние россиян и укрепление государственности является важнейшей задачей.

Позднее Мишустин поручил правительству до 20 февраля представить предложения по внесению уточнений в нацпроекты для реализации тезисов, озвученных в послании президента РФ.