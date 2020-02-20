Путин объяснил необходимость ротации чиновников между Кремлем и кабмином

Москва, 20 февраля. Президент России Владимир Путин убежден, что перемещения правительственных чиновников на работу в Кремль и сотрудников администрации президента в правительство дает благотворный результат. С таким заявлением он выступил в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Президента спросили, меняется ли что-то от перемены мест слагаемых в структуре власти.

«Меняется, меняется, конечно», — ответил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что в перемещении кремлевских чиновников в состав правительства, а также предложение некоторым бывшим министрам должностей в администрации президента, не является чем-то необычным или неожиданным.

«Пускай работают здесь», — сказал он.

Путин также объяснил, почему он не стал публично объявлять о планах поменять правительство.

«Стоило мне сказать, что планирую завтра поменять правительство, послезавтра вся работа будет прекращена. Как у нас говорили, шило в стенку – и на боковую», — сказал российский лидер.

Напомним, 15 января президент России в послании Федеральному собранию объявил о ряде изменений, которые будут внесены в конституцию. В частности, предложенные главой государства поправки к основному закону страны, сохраняя все необходимые атрибуты сильной президентской власти, призваны дать больше полномочий парламенту и усилить роль Государственного совета.

После выступления Путина правительство Медведева ушло в отставку. Новым премьер-министром России стал экс-глава ФНС Мишустин, в активе которого — эффективные действия по собираемости налогов в стране. Его кандидатуру выдвинул президент.