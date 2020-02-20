Путин объяснил, почему назначил Мишустина новым премьер-министром

Москва, 20 февраля. Президент Российской Федерации Владимир Путин рассказал, что Михаил Мишустин изначально не был предложен ему в качестве кандидата на пост председателя правительства.

«Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре. Но Мишустина среди них не было», — сообщил президент.

Путин отметил, что кандидатуру Мишустина никто не называл, кроме него. По словам главы государства, при выборе премьер-министра он руководствовался «личными и деловыми качествами Михаила Владимировича Мишустина».

Как утверждает президент, учитывались и итоги деятельности Мишустина на посту главы Федеральной налоговой службы (ФНС). Путин подчеркивает, что новый глава Кабмина является отличным практиком, который добивается конкретного результата. В частности, президент отметил проведенную в ведомстве цифровизацию.

Владимир Путин отмечает, что добывать средства в государственную казну — не единственная задача налоговой службы.

«Да, это, конечно, один из главных органов, который добывает средства в государственную казну, но это очень примитивное представление о том, что он ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей», — подчеркивает президент.

Путин отмечает, что задачи главы ФНС состояли в облегчении положения налогоплательщиков. По его словам, граждане России, которые честно и «вбелую» платят налоги, имеют право рассчитывать на то, чтобы государство эффективно эти средства потратило.

Ранее сообщалось, что более 70% россиян доверяют президенту страны Владимиру Путину. Об этом свидетельствует рейтинг доверия политикам ВЦИОМ за период с 3 по 9 февраля.