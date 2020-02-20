Путин отказался дать правительству время на раскачку

Москва, 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что у нового правительства России нет никакого времени на раскачку.

В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» российский лидер рассказал о том, почему правительство должно вплотную приступить к реализации нацпроектов с первых дней работы.

«Это все люди грамотные, они все в материале, в теме. Многие из них так или иначе готовили национальные проекты и работали над целями национального развития. Там не может быть никакого люфта и никакого времени на раскачку», — сказал Путин.

Напомним, 15 января после оглашения послания президента Федеральному Собранию премьер Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. Глава кабмина заявил, что считает этот шаг правильным на фоне озвученных главой государства предложений об изменении конституции. На следующий день правительство возглавил Михаил Мишустин, ранее руководивший Федеральной налоговой службой России. 21 января Путин утвердил структуру и состав кабмина. Правительство состоит из 31 человека, включая премьер-министра и девять его заместителей.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что правительство Мишустина привлечет к реализации нацпроектов россиян с помощью интерактивной карты, которая позволит мониторить ситуацию в регионах и жаловаться на нерешенные проблемы.