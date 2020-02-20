Малофеев ответил на угрозы оскандалившейся Водонаевой

Москва, 20 февраля. Учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев прокомментировал заявление телеведущей Алены Водонаевой, которая оскорбила многодетных своим заявлением о «рожающем быдле». После того, как он призвал Водонаеву извиниться за свои слова, та заявила, что подала на него заявление в полицию. Малофеев отметил, что все равно продолжит помогать всем, кого оскорбила телеведущая.

Водонаева написала в своем Instagram, что «в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло». Малофеев призвал ее извиниться.

Комментируя решение Водонаевой подать на него в суд, Малофеев отметил, что уже давно находится в списке так называемого «Миротворца», поэтому угрозы со стороны звезды «Дома-2» он «как-нибудь переживет».

«А если вернуться к сути, то мы именно для этого создавали в ВРНС Правозащитный центр, чтобы люди, у которых нет средств на адвоката, обращались к нам за юридической помощью. Ведь, напомню, совершенно недопустимые оскорбления в той публикации (а у Водонаевой – 2 млн подписчиков), где она написала, что рожают либо богачи, либо «быдло», — подчеркнул Малофеев в эфире программы «Царьград. Главное».

Он отметил, что многодетные родители являются героями и основой будущего России. Малофеев заявил, что нельзя допустить, чтобы «московский гламурятник» мог «слить» эту историю, доказав существование «особой касты» внутри Садового кольца.

Напомним, скандальный пост Водонаева опубликовала в середине января после того, как президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предложил увеличить сумму материнского капитала. Блогер подсчитала, что семья с тремя детьми теперь сможет получить более миллиона рублей от государства. По словам Водонаевой, теперь «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки», будет рожать детей в погоне за маткапиталом. Этот пост вызвал резкую критику многих публичных персон и простых россиян.