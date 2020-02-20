Житель Омска рассказал о жизни россиян на карантинном лайнере Diamond Princess

Москва, 20 февраля. Житель Омска, попавший в карантин на лайнере Diamond Princess, рассказал о ситуации на борту судна.

Накануне закончился продлившийся две недели карантин из-за ситуации с коронавирусом на борту океанского лайнера Diamond Princess, судно смогли покинуть около 500 человек из 3700 членов экипажа и пассажиров. Все это время на борту находились 24 гражданина России. Как передает РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в Японии, ранее у одного из россиян диагностировали коронавирус, он был госпитализирован вместе с супругой. Две гражданки России смогли покинуть лайнер в среду и готовы вернуться на родину.

Один из тех, кто остался на судне — житель Омска Сергей Попов, который отправился в морской круиз 20 января. Ему 67 лет, он возглавляет сеть стоматологических клиник. По словам Попова, невольные пленники лайнера находятся в относительно свободных условиях и превосходно питаются.

«Изоляция условная, ловушки тут нету, все люди живут нормально и чувствуют себя хорошо. Страха нет абсолютно… Питание такое, что нам никогда и не снилось. Приносят креветки, фуа-гра, соки трех видов, мандарины, апельсины, виноград и даже ананасы, йогурты, колбасы. Уже не знаю, куда это девать, отказываюсь, а мне все приносят и приносят», — рассказал мужчина.

Попов добавил, что ранее можно было выходить на палубу раз в день, теперь прогулки стали трехразовыми. Россиянин поделился, что занят работой — на борту ему удалось закончить книгу, он ведет блог на специализированных форумах и общается с коллегами в Сети.

По данным министерства здравоохранения Японии, число инфицированных коронавирусом на борту лайнера достигло 621, у большинства зараженных болезнь протекает бессимптомно.

Всего на лайнере остаются около двух тысяч человек, многие уже покинули судно, среди них — эвакуированные и зараженные люди. После обнаружения вируса заболевших выводят с Diamond Princess и госпитализируют.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что два человека впервые погибли от коронавируса нового типа в Иране.