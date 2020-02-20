Ушел из жизни актер из «Гладиатора» Джон Шрэпнел

Лондон, 20 февраля. В возрасте 77 лет ушел из жизни британский театральный и киноактер Джон Шрэпнел, сообщает Evening Standard.

Сообщается, что актер умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Соболезнования родным и близким Шрэпнела выразили многие коллеги, в том числе труппа Королевского национального театра.

«Мы опечалены новостью о том, что умер замечательный актер Джон Шрэпнел. Он сыграл во многих спектаклях Национального театра, включая нашу первую постановку «Федра», — сообщается на странице театра в Twitter.

Джон Шрэпнел известен широкому зрителю по работе в таких фильмах, как «Гладиатор», «Троя», «Золотой век». Также он снимался в сериалах: «Чисто английское убийство», «Десятое королевство», «Мерлин».

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