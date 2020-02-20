Путин опроверг заявления о том, что «тандем» с Медведевым распался

Москва, 20 февраля. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал предположение о том, что его «тандем» с Дмитрием Медведевым распался. Глава государства опроверг эти заявления.

«Да ничего не распалось», — заявил президент в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

Глава государства уточнил, что они с Медведевым «как работали, так и работают».

«Он поменял направление своей деятельности. Это правда, это тоже естественно», — отметил Путин.

В интервью журналисту ТАСС Андрею Ванденко президент РФ подвел промежуточные итоги двадцатилетнего пребывания на посту главы государства. По словам создателей проекта, получился сериал из 20-ти самостоятельных мини-интервью. Эпизоды будут выходить три-четыре раза в неделю с 20 февраля по 25 марта в соцсети «Одноклассники». Полная версия фильма будет доступна 26 марта. В каждой серии будет анимированная инфографика с наглядными цифрами, фактами, графиками и цитатами.

Дмитрий Медведев 15 января после послания президента РФ к Федеральному собранию объявил, что правительство уходит в отставку в полном составе. Глава государства предложил Медведеву занять должность зампредседателя Совета безопасности РФ.

Российский лидер заявил, что если для ввода новой должности в СБ РФ для Медведева нужны изменения в закон, он готов это сделать. Путин внес в Государственную думу России законопроект, который вводит новую должность в Совете безопасности.