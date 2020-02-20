Спрятавший труп матери в бочке петербуржец сбежал по дороге в суд

Санкт-Петербург, 20 февраля. Суд оставил без рассмотрения ходатайство следствия о заключения под стражу Алексея Толчина, подозреваемого в убийстве матери, так как мужчина сбежал по дороге в суд, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга​​​.

Ранее сообщалось, что 17 февраля мужчина попросил сотрудников бетонного завода закопать бочку, в которой оказалось тело женщины. Предположительно, житель Северной столицы пытался спрятать тело своей матери.

«Толчин задержан как подозреваемый в убийстве. Он сбежал по дороге в суд. Суд оставил ходатайство следствия без рассмотрения», — сказано в сообщении пресс-службы судов Петербурга.

В отношении Толчина было возбуждено уголовное дело об убийстве. Следствие планировало просить суд об аресте мужчины. По доводам следователей, он может продолжить вести асоциальный образ жизни и заниматься преступными деяниями.

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