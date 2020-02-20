Адвокат Горгадзе пообещал прекратить дело в отношении уфимца, убившего педофила

Уфа, 20 февраля. Председатель Общественной палаты Подмосковья адвокат Шота Горгадзе будет защищать жителя Уфы Владимира Санкина, избившего до смерти пристававшего к двум мальчикам-подросткам педофила.

Горгадзе рассказал телеканалу «360», что Санкин не опустил руки и готов и дальше бороться за свою свободу. Адвокат уточнил, что собирается не только защищать уфимца, но добиться внесения изменений в российские законы, чтобы люди, которые защищают детей и женщин от насильников, не оказывались в зале суда.

Горгадзе намерен добиваться оправдания Санкина, он подчеркивает, что его не устроит условный приговор.

Инцидент произошел в конце января в Уфе. Автомеханик Санкин по просьбе мальчика поднялся в квартиру, куда еще одного ребенка заманил Владимир Зайцев. Извращенец приставал к подростку и требовал, чтобы тот разделся. Санкин вступил в перепалку с педофилом, а потом нанес ему несколько ударов. Мужчина скончался в машине скорой помощи.

Санкину предъявили обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас он находится под домашним арестом.

Как сообщала «Газета.ру», на Зайцева региональный СК РФ посмертно возбудил дело по статье «Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего».

Позже стало известно, что за его плечами — несколько тюремных сроков, в том числе за педофилию. В частности, в мае 1983 года, когда Зайцеву было 18 лет, его осудили на четыре года и семь месяцев по статье УК РСФСР «Мужеложество». В декабре 2007 года Зайцев сел в колонию строгого режима по статье «Действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 14 лет», после чего за ним закрепили административный надзор на восемь лет.