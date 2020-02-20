Раскол в оппозиции: депутат Резник раскритиковал Навального. ФАН-ТВ

19 февраля, скандально известный оппозиционный депутат Максим Резник выступил в баре «Бакалавриат», где совместно с представителями Партии либертарианцев России провел дискуссию по поправкам в конституцию.

Точнее, больше происходящее было похоже на паясничание и передразнивание. Назвав представителей правящей партии детьми, Резник сам того не понимая проиллюстрировал поговорку «Кто обзывается, тот так и называется».

Активно агитируя за партию «Яблоко», он призвал к тому же и всех присутствующих. Уж очень это напоминает выступление оратора любой из финансовых пирамид: «Приведите друзей и будет вам счастье».

«На какое-то время можно и не вспоминать, кто кому на ногу наступил и на ногу плюнул в каком году. Это мы успеем вспомнить потом, в прекрасной России будущего. Это все будет, все обязательно вернется: и наши взаимные обвинения, и разбирательства между оппозицией: кто тут самый лучший, кто — похуже. Но сейчас-то все уходят в болото. Все акторы политического процесса — это кочки на болоте», — вещал Резник.

Однако люди слушали не слишком внимательно. Они хаотично передвигались с места на место, задавали вопросы без микрофонов. Все это походило на собрание дворовой шпаны.

При этом, Резник во всю намекал, что он планирует конкурировать с главным оппозиционером страны Алексеем Навальным. Его позицию Максим Львович назвал неопределенной. Можно ли говорить о расколе в рядах оппозиции, или же это — четко спланированный курс, пока непонятно.

«Неопределенность позиции Навального — важный фактор. Но эта неопределенность дружественная: согласие с отрицанием Путина и его поправок. Две компании не должны противостоять друг другу. Не должны одни говорить: «Вы, идиоты, зачем идете и легитимизируетесь», а другие говорить: «Вы, придурки, зачем сидите на диване и не сопротивляетесь». Позиция «Яблока» и позиция компании «Нет» очень совпадают», — рассуждает Резник.

Призвав присутствующих бороться за свои права, депутат сравнил современную оппозицию с декабристами. Резник подчеркнул, что не сторонник революции, но в выборах участвовать будет. Очень удобная позиция, Максим Львович. Позиция труса и хитрого человека, который беспокоится в первую очередь за свою безопасность, а не за народ, как он утверждал ранее.

В итоге Резник резко оборвал свое выступление, не дав журналистам задать вопросы об употреблении запрещенных веществ и его появления на работе пьяным. Чего ждать от такого кандидата, если Максим Львович таки доберется до выборов, большой вопрос.