Журналисты нашли бизнес-мотив в убийстве семьи в Калининграде

Калининград, 20 февраля. Причиной убийства супружеской пары в Калининграде мог стать конфликт из-за места на рынке, предполагает издание NEWS.ru. По мнению журналистов, именно первоначальная версия, отброшенная следователями, может быть истинной.

15 февраля в Калининграде были застрелены Вадим Янголенко и его жена Дарья Ефимова. Нападавшим оказался Фазиль Бахрамов, который позже покончил с собой. Он оставил предсмертную записку, в которой были всего три слова «Ты меня достал».

По мнению следователей, первоначальная версия о конфликте на рынке как мотиве убийства неверна. Правоохранительные органы предположили, что Бахрамов пошел на преступление из-за конфликта 2015 года, когда Бахрамов и Янголенко подрались на рынке.

Однако журналисты NEWS.ru считают, что подлинной причиной конфликта стал спор за торговое место. Не исключено, что Бахрамов убил Янголенко, чтобы получить его торговое место. Директор рынка категорически опроверг подобные предположения, заявив, что исключает версию «бизнес-конфликта» между семьями.

О том, что мужчины не поделили место на рынке в своем на стене аккаунта Дарьи Ефимовой в соцсети «ВКонтакте» написала её подруга в день убийства. Но вскоре страница убитой была удалена.

«Я на рынке очень долго работаю. Когда Фазиль это сделал, я не поверил — он был очень тихий. Это сейчас про него всякое говорят. Никакой агрессии от него не было», — приводит издание слова коллеги Янголенко и Бахрамова по рынку.

По версии издания, продавцам на рынке приходится выплачивать шестизначные суммы, чтобы их торговые места не были переданы новым арендаторам. Подобная практика аукционов нередко приводит к дракам между продавцами. Однако руководство рынка настаивает на том, что подобная практика аукционов была прекращена еще пять лет назад.