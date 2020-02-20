СК РФ направил в суд дело против предпринимателя, обманувшего инвалидов на 11 млн рублей

Москва, 20 февраля. Следственный комитет РФ завершил расследование уголовного дела по обвинению предпринимателя Валерия Перевозникова в совершении трех эпизодов мошенничества в особо крупном размере в отношении людей, нуждавшихся в протезировании, сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следователи получили доказательства фактов мошенничества, совершенных не только в отношении члена параолимпийской сборной России по волейболу, но и в отношении других россиян.

Отмечается, что Валерий Перевозников дал обещание потерпевшим изготовить новые протезы, для оплаты которых предлагал оформить многомиллионные кредиты. Получив деньги, предприниматель не изготовил протезы, а потратил их на погашение собственных долгов. Сумма ущерба от противоправных действий составила 11 млн рублей.

«В ходе следствия Перевозников был задержан и заключен под стражу. На его имущество наложен арест. Обвиняемый полностью признал свою вину», — отмечается в сообщении представителя ведомства.

Ранее правоохранительные органы задержали в Подмосковье подозреваемых в вымогательстве. Отмечается, что трое злоумышленников насильно похитили и удерживали в течение недели 26-летнего гражданина Узбекистана. Они требовали у иностранного гражданина 220 тыс. рублей, которые он ранее взял в долг у их знакомого.